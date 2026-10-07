Emite FDZS recomendaciones para evitar fraudes en compra-venta de vehículos con cheques sin fondos

Con el objetivo de prevenir la comisión de delitos patrimoniales, la Fiscalía de Distrito Zona Sur emitió una serie de recomendaciones para evitar que la ciudadanía sea víctima de fraudes en la compra- venta de vehículos con cheques sin fondos, esquema conocido también como “cheque botador”.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales informó que en este modus operandi, los delincuentes contactan a la persona que tiene en venta un vehículo, le muestra interés por comprarlo y le hacen un supuesto pago mediante un depósito con un cheque de una institución bancaria diferente a la que utiliza el vendedor, lo que implica que el pago se refleje 24 horas después.

Una vez realizada la compra, el vendedor entrega el vehículo con la respectiva documentación endosada; sin embargo, al acudir al banco a retirar el dinero, se percata que el cheque con el que supuestamente se lo pagaron no tiene fondos.

Por lo anterior, esta representación social exhorta a la población a estar alerta y sigan las siguientes recomendaciones:

– No aceptar depósitos de cheques de bancos diferentes a los que utilizas.

– No entregar el vehículo o su documentación hasta verificar el pago.

– Asegurarse de la disposición del depósito.

– Priorizar la transacción en efectivo.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la persecución y prevención de los delitos que atentan contra el patrimonio de las familias chihuahuenses.