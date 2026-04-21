Embargan bienes a maquiladoras que cerraron en Juárez, 3 mil personas afectadas

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siler Argüello expresó que ya se procedió al embargo precautorio de bienes tras la quiebra fraudulenta de 7 maquiladoras en Ciudad Juárez que afectaron los derechos laborales de aproximadamente 3 mil personas.

Recordó que tras la quiebra de First Brands Group en Estados Unidos, 15 maquiladoras cerraron en México, 7 de ellas ubicadas en Ciudad Juárez bajo el nombre de VPI Manufacturing y el resto en Matamoros, Tamaulipas, Monterrey, Mexicali y Baja California.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social se dio a la tarea de asesorar a las personas afectadas respecto a cuáles son sus derechos laborales, así como a levantar las denuncias correspondientes en el Centro de Conciliación Laboral.

Pasado el término de los 5 días, no se presentó el patrón a esta etapa conciliatoria, por lo se iniciaron los procedimientos tanto individuales como colectivos en estas siete empresas, hay dos sindicatos involucrados y varios trabajadores con asuntos en menos 3 juzgados del Poder Judicial del Estado, llevando tanto los asuntos individuales como de los asuntos colectivos.

“Ya se han realizado embargos precautorios en varias de estas en varias de estas empresas maquiladoras estamos viendo ya que se hagan los avalúos en los bienes muebles que se han logrado embargar y después de esto que se proceda a la liquidación de los trabajadores que se han visto víctimas de esta quiebra”.