Embajador de Cuba en México agradece convocatoria de ‘La Jornada’ para recaudar fondos

Ciudad de México. El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, expresó este martes su agradecimiento por la convocatoria publicada en La Jornada mediante la cual activistas, intelectuales y ciudadanos mexicanos llamaron a recaudar fondos para apoyar al pueblo cubano ante la crisis provocada por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.



A través de redes sociales, el diplomático señaló que el gesto refleja una solidaridad que el pueblo de la isla no olvidará. “Conmovidos por la visión justa, humanista y solidaria de hermanos mexicanos y mexicanas, el pueblo de Cuba no lo olvidará. Gracias por enarbolar la palabra precisa y defender principios y la dignidad”, escribió. En su mensaje añadió: “Cuba no está sola. ¡Gracias México querido!”.



La convocatoria plantea reunir recursos para adquirir insumos considerados urgentes, entre ellos alimentos, medicinas y plantas eléctricas, en medio de la crisis energética y de abastecimiento que enfrenta la isla.



Johana Tablada, segunda jefa de misión de la embajada de Cuba en México, destacó el respaldo internacional a la isla. “Gracias y gracias. Voces mundialmente reconocidas llaman a la denuncia y la solidaridad con Cuba agredida”, señaló al compartir la convocatoria.



El escritor Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas y diputado a la Asamblea Nacional de Cuba, subrayó, de su lado, la importancia del llamado difundido en México.

“Hoy, en La Jornada, un llamado a reforzar la solidaridad hacia nuestro país frente al cerco despiadado de los Estados Unidos: El destino de Cuba no nos es ajeno. Gracias, hermanos. Gracias, México”, escribió.