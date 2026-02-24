Embajadas de México en EU y Canadá reportan situación de seguridad estabilizada en Jalisco, tras operativo

Ciudad de México. Las embajadas de México en Estados Unidos y Canadá informaron este martes que la situación de seguridad en el estado de Jalisco “se ha estabilizado” tras la realización de operaciones focalizadas, por lo que las autoridades federales y estatales avanzan en la reapertura de corredores de tránsito y el restablecimiento de servicios públicos luego de la operación de las fuerzas federales en las que resultó abatido Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En mensajes publicados en las redes sociales, tanto la Embajada de México en Estados Unidos como la Embajada de México en Canadá señalaron que las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad.

La representación diplomática en Washington detalló que las aerolíneas internacionales están reanudando vuelos este mismo martes, mientras que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reabrió a la aviación doméstica.

Por su parte, la embajada en Ottawa indicó que todas las aerolíneas canadienses han reanudado sus vuelos hacia México y confirmó también la reapertura de la terminal aérea de Puerto Vallarta para operaciones nacionales.

Ambas sedes diplomáticas precisaron que, si bien la situación se ha estabilizado, en Jalisco permanecen algunas medidas de seguridad locales para quienes transiten por la entidad, al tiempo que las autoridades trabajan para restablecer la operación aeroportuaria a su máxima capacidad.

Asimismo, destacaron que el gobierno mexicano mantiene coordinación con socios internacionales para garantizar la seguridad y estabilidad en todos los centros de tránsito y destinos turísticos del país.

Las embajadas subrayaron que la operación realizada en Jalisco forma parte de un esfuerzo nacional más amplio que, afirmaron, ha generado una disminución sostenida de la violencia en México durante los últimos meses.

Reiteraron que el gobierno de México mantiene firme su compromiso de garantizar la paz y la seguridad de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional.