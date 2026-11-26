Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional repelieron una agresión en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

Personal del Ejército y de la Guardia Nacional repelió una agresión por parte de presuntos integrantes del cártel de Los Reyes en la zona limítrofe de los estados de Jalisco y Michoacán, en un lugar conocido como Las Lomas, perteneciente al municipio de Jilotlán de los Dolores.

Fuentes militares confirmaron que, al repeler la agresión —ocurrida cuando los militares y guardias nacionales realizaban labores de patrullaje para prevenir actos delictivos en esa zona—, seis atacantes fueron abatidos y cuatro más detenidos.

En el operativo habría sido capturado el presunto sucesor de Alfonso Fernández Magallón, Poncho o La Quiringua, identificado por autoridades mexicanas y estadunidenses como jefe del cártel de Los Reyes, quien fue detenido el pasado 1 de agosto en la localidad de Imbarácuaro, municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán.

Zona de influencia del cártel de Los Reyes

El cártel de Los Reyes forma parte de Cárteles Unidos, grupo que se conforma o desarticula de manera regional en función de los intereses y objetivos temporales de sus líderes, señalaron integrantes del Gabinete de Seguridad.

La principal zona de influencia del cártel de Los Reyes es el municipio del mismo nombre, aunque su presencia se extiende a Peribán, Tocumbo y zonas limítrofes con Jalisco.

De acuerdo con datos del gobierno mexicano, a esta organización se le relaciona con la producción y el tráfico de drogas sintéticas, así como con la extorsión a productores y empacadores de aguacate en Michoacán.