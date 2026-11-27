En el marco del Día Internacional del Hombre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza Luis Aguirre, realizó una conferencia en la que participaron más de 100 elementos de la corporación con el objetivo de compartir experiencias y expresarse, además de promover la importancia del cuidado de la salud mental.

Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), donde los elementos participaron en dinámicas de integración y expresión, con el propósito de comprender la relevancia de comunicar el estrés y su estado de ánimo, así como de buscar apoyo oportunamente.

A través del área de Administración, mediante el Sistema de Intervención Temprana, se impartieron pláticas sobre la importancia del cuidado de la salud mental; un servicio disponible las 24 horas del día para todo el personal de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, un elemento de la Subsecretaría de Movilidad, Christian Aarón Reza, quien actualmente labora en el área de atención a personas con discapacidad, brindó un testimonio de vida sobre cómo, a pesar de las dificultades, es posible salir adelante y llevar una vida plena y feliz.

Finalmente, el personal de Recursos Humanos de la corporación realizó una serie de dinámicas que, además de conmemorar el Día Internacional del Hombre, reforzaron el sentido de pertenencia y la idea de que quienes integran la institución no están solos, sino que cuentan con una estructura y red de apoyo dispuesta a respaldarles ante problemáticas o cargas emocionales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso con la integridad y la salud física, mental y emocional de su personal.