Elecciones en Coahuila, una gran lección para Chihuahua; régimen morenista es derrotable: Mario Vázquez

El senador del PAN, Mario Vázquez, aseguró que las elecciones en Coahuila son una gran lección para Chihuahua, pues el resultado electoral mostró que “el régimen morenista es derrotable”.

“Las elecciones de Coahuila nos muestran, nos dan varias lecciones. El régimen morenista es derrotable. Las estructuras partidistas sí importan. Los gobiernos locales sí importan”, declaró Vázquez Robles.

Por lo que el senador panista insistió que “es una gran lección para Chihuahua. Que sirva más como una lección”.

Hasta la mañana de este lunes y con el 81.98 por ciento de las casillas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la alianza encabezada por el PRI se encaminó ayer en la noche a una victoria total en la elección de diputados locales, al ganar los 16 distritos electorales en disputa y asegurar el control del próximo Congreso de Coahuila.

El PRI acumulaba 575 mil 534 votos, equivalentes a 55.22 por ciento de la votación emitida, muy por encima de la coalición Morena-PT, que registraba 270 mil 653 sufragios, es decir, 25.96 por ciento.

En contraste, el PAN sufrió uno de los peores resultados de su historia reciente en Coahuila. Con menos de 3 por ciento de los votos, quedó por debajo del umbral requerido para participar en la asignación de diputaciones de representación proporcional.