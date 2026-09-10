Elecciones 2027: INE inicia proceso este 10 de septiembre; se elegirán 500 diputados federales y 19 mil 609 cargos locales

Este 10 de septiembre de 2026, arranca oficialmente el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027, entre los cargos que se disputarán se encuentran 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y más de 19 mil cargos locales en el país.

Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a los trabajos de organización que llevarán a la realización de los comicios el próximo 6 de junio de 2027, esto no significa que las campañas electorales ya se puedan desarrollar.

Con la ceremonia cívica realizada en las instalaciones del instituto electoral se da banderazo al PEF 2026-2027, por lo que se realizarán 505 actividades a cargo del INE, planeación, organización, coordinación, capacitación, insaculación, registro y verificación.

Un día antes del arranque, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Su salida fue por motivos de salud, según dijo, por lo que la decisión busca procurar “un sano equilibrio”, sobre todo por la exigencia que requerirán las labores electorales en un puesto clave del INE.

El Proceso Electoral Federal 2026-2027 contempla una serie de etapas que comenzarán en septiembre de 2026 y culminarán con la Jornada Electoral del 6 de junio de 2027. El calendario del instituto encabezado por Guadalupe Taddei Zavala, establece las siguientes fechas como puntos centrales del proceso:

10 de septiembre de 2026: inicia formalmente el Proceso Electoral Federal, además de comenzar la observación electoral y el registro de visitantes extranjeros.

30 de septiembre de 2026: instalación de los 32 Consejos Locales.

Entre octubre y noviembre de 2026: recepción de manifestaciones de intención de las candidaturas independientes.

30 de noviembre de 2026: instalación de los 300 Consejos Distritales.

4 de enero de 2027: inicio del periodo de precampañas.

5 de febrero: primera insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla.

12 de febrero: concluyen las precampañas y el periodo para recabar apoyo ciudadano de las candidaturas independientes.

22 de marzo al 3 de abril: registro de candidaturas.

4 de abril: comienzan las campañas electorales.

8 de abril: segunda insaculación de la ciudadanía que participará en las Mesas Directivas de Casilla.

2 de junio: concluyen las campañas.

3 al 5 de junio: periodo de reflexión, previo a la elección.

6 de junio: Jornada Electoral.

9 al 11 de junio: realización de los cómputos distritales.

13 de junio: cómputo de circunscripción plurinominal.

1 al 23 de agosto: asignación de diputaciones de Representación Proporcional.

Estos son los cargos a disputarse en junio del próximo año

La elección del 6 de junio de 2027 no se limitará a los cargos federales, el INE trabajará de manera coordinada con los 32 Organismos Públicos Locales (OPLEs) para organizar los procesos electorales locales que se desarrollarán de manera concurrente. En total, estarán en disputa 19 mil 609 cargos de elección popular en 31 entidades federativas.

Entre los principales cargos que serán renovados se encuentran:

17 gubernaturas, correspondientes a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Mil 98 diputaciones locales en 31

entidades federativas.

18 mil 57 cargos en ayuntamientos y alcaldías de 30 estados.

437 cargos adicionales, entre presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.