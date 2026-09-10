El gobierno de la 4T pretende gastar más de lo que ingresa; empeñará al país con 21.6 billones de pesos: Rocío González

La diputada federal del Grupo Parlamentario del PAN, Carmen Rocío González Alonso, advirtió que el Gobierno Federal está en quiebra y pretende gastar más de lo que ingresa, por lo que recurrirá nuevamente a la deuda pública. Esta vez, con un billón 700 mil millones de pesos, con lo que la deuda alcanzará la histórica cifra de 21.6 billones de pesos.

En un análisis previo del Paquete Económico 2027 que entregó la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, la legisladora destacó que a esto se suma el elevado costo de los intereses de la deuda, lo que representará una fuerte presión sobre las finanzas públicas, limitando el dinero disponible para atender las necesidades del país.

“Prácticamente, el país estará empeñado”, indicó la diputada González Alonso quien añadió que el crecimiento económico de 2.5 por ciento anunciado por el Gobierno, estará muy lejos de cumplirse.

Señaló que, aunque la presidenta de la República y el secretario de Hacienda calificaron dicho Paquete como responsable, la realidad es otra, ya que diversos sectores de la población se verán afectados ante los nuevos impuestos, una menor inversión, más inflación y recursos muy limitados para los estados, así como para educación, salud y seguridad.

La diputada por Chihuahua explicó que se contemplan más impuestos relacionados con servicios que impactan directamente a los ciudadanos y a las empresas, entre ellos el uso del espacio aéreo, es decir, los vuelos; servicios migratorios; trámites de supervisión financiera; infraestructura ferroviaria; sanidad; medio ambiente y servicios portuarios.

Asimismo, señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) endurecerá la recaudación mediante cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), debido a la “baja efectividad” que ha tenido la recaudación durante este año.

En materia de salud, González Alonso consideró insuficiente el aumento de 4.8 por ciento ante un sistema de atención médica devastado por la falta de medicamentos, personal y equipo en los hospitales.

Indicó también que, aunque el presupuesto para el Programa de Vivienda Social aumenta, los recursos siguen siendo insuficientes frente al enorme rezago habitacional que enfrenta el país. En este rubro, dijo, existen más de 864 mil solicitudes de créditos de vivienda y cuatro de cada 10 familias en México no habitan en una casa propia.

Por otra parte, la legisladora calificó como inconcebible que el Gobierno Federal pretenda destinar 18 mil 180 millones de pesos al Tren Maya, una “obra faraónica y un capricho del expresidente López Obrador”, que ha generado sólo pérdidas económicas.

Asimismo, la diputada federal destacó que la Secretaría de Energía y las empresas públicas del Estado enfrentarán recortes presupuestales de hasta dos dígitos durante el próximo año, siendo el mayor recorte el de la Secretaría de Energía, con 69 por ciento, situación que, advirtió, “generará más apagones eléctricos”.

Finalmente, Carmen Rocío González Alonso recordó que la Ley de Ingresos deberá ser aprobada a más tardar el 20 de octubre, mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá quedar aprobado el 15 de noviembre, ambos procesos en la Cámara de Diputados.