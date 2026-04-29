Sin favorito para candidatura del PAN a la Alcaldía, dice Bonilla tras ciudad llena de espectaculares

El mandatario capitalino Marco Bonilla, dijo esta tarde que no tiene favoritos, respecto a los personajes que aspiran por la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal.

Y es que fueron dos temas que relacionaron la pregunta al edil capitalino. La primera, qué opinión le merece a que ya bajaron algunos espectaculares de César Jáuregui, tras su renuncia como Fiscal General. Bonilla respondió que ni sabía que había espectaculares, mismos que las figuras que los protagonizan, dicen que pertenecen estas propagandas a entrevistas hechas por determinadas revistas.



No obstante, además de Jauregui Moreno, quien aspira para la candidatura a alcalde y, que según encuestas lo ponen por arriba, también están las del actual secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, en pantallas se pueden ver de Manque Granados, actual diputada federal. Asimismo, Alfredo Chávez, legislador local y líder de la bancada panista; “El Cabrito” de Alan Falomir, titular de la JMAS y de nuevo en pantallas móviles Rafa Loera.

Aunque la pregunta ha sido trillada, Bonilla Mendoza aseguró que todos los perfiles son buenos por lo qué, quien gane sea él o ella, se cerrarán filas para ir en unidad y que Acción Nacional no pierda el Municipio y así dar continuidad al trabajo.