“El viejo mundo ha desaparecido”, afirma Marco Rubio

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se resaltó la rápida evolución del panorama mundial, señalando la necesidad de revaluar el rol de su país y de sus aliados en una “nueva era en materia de geopolítica”.

“El mundo está cambiando muy rápido ante nuestros ojos. Francamente, el viejo mundo ha desaparecido […], vivimos en una nueva era en materia de geopolítica, y eso va a requerir que todos reexaminemos cómo es y cuál va a ser nuestro papel”, dijo a los periodistas desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, antes de partir rumbo a Europa para asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Rubio agregó que Washington ha mantenido “muchas conversaciones privadas” con aliados sobre estos temas, y resaltó la importancia de continuar ese diálogo.

Sin dar detalles sobre el mensaje que pronunciará durante la conferencia, el funcionario expresó su esperanza de que los socios europeos comprendan la dirección que pretende tomar Estados Unidos y hacia dónde aspira a avanzar junto a ellos.