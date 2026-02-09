Te contamos sobre el video que exhibe a una pareja abandonando a un perrito en Tlatelolco.

En la alcaldía Cuauhtémoc, en CDMX, una pareja fue captada dejando desamparada a su mascota en las calles.

Exhiben en video a pareja abandonando a un perrito en Tlatelolco

A través de redes, el periodista Carlos Jiménez “C4″, compartió el video de una pareja abandonando a un perrito en Tlatelolco, durante la madrugada.

En la grabación, se observa a dos jóvenes caminando por una especie de parque junto a su mascota.

Después de ver que no hay testigos en la calle, la pareja decide, sin ningún reparo, amarrar al perro en un jardinera dejándolo a su suerte.

El video del perrito abandonado en Tlatelolco ha generado indignación en las redes sociales.

Los usuarios lamentaron la reprobable acción de la pareja, que fue calificada de irresponsable por no hacerse cargo de su mascota.

"Qué tristeza ver cómo abandonan al perrito, sobre todo que él confía en ellos", comentó un

El video que exhibe a una pareja abandonando a un perrito en Tlatelolco (@c4jimenez / X)

Perrito abandonando en Tlatelolco fue rescatado por agente de la SSC CDMX

Luego de que el perrito fuera abandonado en Tlatelolco por una pareja, un agente de la SSC CDMX del Grupo Blindar lo rescató.

En las cámaras de seguridad, se ve al agente desatando al perrito de la jardinera en donde fue dejado.

Por le momento, se reportó que el perro se mantiene en resguardo.