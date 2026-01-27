El Verde ha sido cauto en torno a iniciativa de reforma electoral y en espera de analizarla; alianza sigue sólida con Sheinbaum: Borunda

Ante los comentarios de algunos liderazgos del partido Verde a nivel nacional respecto a la reforma electoral que alista el gobierno de Claudia Sheinbaum, el dirigente estatal del PVEM en Chihuahua, Octavio Borunda, recordó que su partido ha sido cauto en torno al proyecto de reforma, la cual están en espera de que llegue de manera formal y así poder analizarla, sin embargo, también resaltó que la alianza con la Presidenta de México sigue sólida.

“Primero, es importante precisar que no hay una iniciativa formalmente presentada al día de hoy. Se ha estado discutiendo en los medios, principalmente con filtraciones de lo que fue el trabajo de la mesa de trabajo encabezada por Pablo Gómez, pero no hay una iniciativa en blanco y negro. Por eso el Partido Verde ha sido cauto en este tema, está esperando que se formalice”, explicó Borunda Quevedo.

El líder de Verde argumentó que sólo así, cuando ya se tenga el documento, “se podrá ver de manera integral lo que viene en esta iniciativa, no nada más el tema de los plurinominales, sino revisar también en profundidad el tema del financiamiento a los partidos públicos, entre otras cosas, la autonomía del órgano electoral, en fin, de manera integral”.

Por lo que el también diputado local recordó que “hay que esperar. Y así han sido muy claros los diputados federales y senadores del Partido Verde Ecologista de México en ese sentido, con una alianza muy sólida con la presidenta Claudia Sheinbaum”.