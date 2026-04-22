El Tribunal de Disciplina Judicial fortalece cercanía con Juárez y refrenda unidad dentro del Poder Judicial

Ciudad Juárez, Chih.- “Cuando existe un diálogo abierto, directo y transparente entre quienes integran el Poder Judicial, se fortalece la confianza institucional y se envía a la sociedad un mensaje claro: la justicia se construye también desde la cercanía, la escucha y la responsabilidad compartida”, expresó el Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Javier Acosta Molina.

Bajo esa premisa, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Chihuahua desarrolló este martes una agenda de trabajo en el Distrito Judicial Bravos, con el propósito de fortalecer la cercanía institucional.

La jornada incluyó la celebración de dos sesiones de Pleno, una de carácter jurisdiccional y otra extraordinaria de carácter administrativo, también dos mesas de diálogo con juezas y jueces de las materias civil, familiar y penal, en un ejercicio orientado a escuchar inquietudes, intercambiar puntos de vista y compartir información sobre el funcionamiento de este tribunal.

Durante estos encuentros, se reiteró que la función de este Tribunal no debe entenderse como ajena, distante o meramente fiscalizadora, sino como parte del mismo Poder Judicial, que busca fortalecerse desde su vida interna, con claridad en sus responsabilidades y con respeto pleno a la función jurisdiccional. En ese sentido, se precisó que su actuación no interviene en el criterio jurídico de las y los juzgadores, sino que se enfoca en la ética, la responsabilidad administrativa y el debido cumplimiento del servicio público.

La presencia institucional también representa una forma de reconocimiento a esta ciudad. Escuchar de manera directa a quienes imparten justicia, abrir espacios de conversación y acudir al encuentro con las y los juzgadores fortalece los lazos internos del Poder Judicial y envía a la sociedad juarense una señal clara de unidad, seriedad y compromiso institucional.

Esa cercanía beneficia no solo a quienes integran la función jurisdiccional, sino también a la ciudadanía, al proyectar un Poder Judicial que se autorregula con responsabilidad, que mantiene diálogo entre sus partes y que trabaja de manera coordinada para fortalecer la confianza en la justicia.

Con esta agenda de trabajo, se reafirma la voluntad de mantener una relación cercana, respetuosa y permanente con los distintos distritos judiciales del estado. ‎