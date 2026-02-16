El tiempo nos da la razón, señala Maru Campos por destitución de Marx Arriaga y controversia por libros de texto

La gobernadora María Eugenia Campos Galván consideró que el tiempo comienza a darle la razón a quien en su momento se opuso a los nuevos libros de texto gratuito.

Ello luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) destituyó a Marx Arriaga como director general de Materiales Educativos al negarse a realizar cambios en los libros de texto gratuito relacionados con la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Maru Campos recordó que tanto Chihuahua como Guanajuato se opusieron al contenido de los nuevos libros de texto gratuito y que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin leer argumentos, decidieron darle carpetazo al asunto.