El que ande mal, será detenido: DSPM a motociclistas

Julio Salas, director de Seguridad Pública Municipal dejó claro que retomarán estrategias como operativos de revisión a motociclistas.

El comisario recordó que la semana pasada hubo una ejecución al norte de la ciudad en una moto, y luego hubo un robo, también en motocicleta.



Dijo que retomó las reuniones con los mandos, a decirles que la instrucción es tajante: “motocicleta que se vea sin placas, con dos personas a bordo, con lo que fuera, hay que detenerlas y revisarlas”.

“ Tendré que hacer lo que sea necesario para que volvamos a retomar otra vez el tema como estábamos en el otro año. Ese es el sentido de las motos, ha sido una estrategia exitosa y la vamos a volver a retomar. Ayer, la subdirección táctica me presentó el decomiso de una moto con droga. Entonces, el mensaje ese es de contundente estar haciendo revisiones, pero también respetar a todos aquellas motocicletas que se dedican a comportamiento correcto, que ande repartiendo comida, que ande haciendo sus ejercicios de cobranza, todos aquellos se sientan seguros porque el que ande en regla, pues continúa, ¿no? Pero el que ande mal, me lo voy a llevar detenido. Y ese tema también ha sido una extensión de la carga y apoyarme con el área de vialidad”.