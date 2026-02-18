“El PRI construyó carreteras y Morena las abandonó”: Arturo Medina ante aumento de accidentes

Ante el incremento de accidentes carreteros en el estado de Chihuahua, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, Arturo Medina, recordó que el Revolucionario Institucional construyó grandes carreteras y Morena las abandonó.

“No lo digo yo, lo sufren las familias todos los días; los accidentes cada vez son mas frecuentes, ni qué decir de los daños a los vehículos que cuestan tanto esfuerzo”, señaló Medina Aguirre a través de sus redes sociales.

El líder priista agregó que “las malas carreteras aíslan a las comunidades y les provocan rezago en servicios, en salud y las dejan indefensas ante la inseguridad”.

Por lo que el coordinador de la bancada priista afirmó que los chihuahuenses “merecemos carreteras dignas”, esto ante el aumento de accidentes y percances en los tramos carreteros federales.