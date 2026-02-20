El peso cierra en 17.13 unidades tras suspensión de aranceles de Trump

El peso mexicano avanzó un 0.81 por ciento respecto a su precio de la jornada previa, cerrando la sesión cambiaria en 17.13 unidades por billete verde, el 20 de febrero de 2026.

Ciudad de México. La decisión de la Corte de Estados Unidos de invalidar los aranceles impuestos por Donald Trump impulsó la apreciación del peso frente al dólar al terminar la semana, efecto positivo que se observó al cierre de operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Después de que se dio a conocer el fallo del tribunal y a pesar de que el presidente estadunidense anunció aranceles del 10 por ciento global, el dólar continuó su retroceso.

Así, el tipo de cambio terminó este viernes en 17.13 pesos por dólar, lo que se tradujo en una apreciación del 0.81 por ciento de la moneda mexicana. Además, el peso observó ganancias del 0.05 por ciento frente al cierre de 17.14 reportado el viernes 13 de febrero, con lo que acumuló seis semanas en terreno positivo.

En lo que va del año, la moneda mexicana ha recuperado 87 centavos o bien 4.83 por ciento frente al dólar.

“Vemos la apreciación que se dio donde el tipo de cambio ya se acerca a los 17 pesos por dólar. Las bolsas reaccionaron también con un optimismo moderado a esta decisión de la Corte de Estados Unidos”, señaló Humberto Calzada Díaz, economista en Jefe de Rankia Latinoamérica.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados también coincidió en que el debilitamiento de la divisa estadunidense se debe a la decisión de la Corte de ese país sobre los aranceles.

El índice S&P/BMV IPC de la BMV cerró en 71 mil 436.55 puntos, lo que se tradujo en un aumento de 590.89 puntos o una variación de 0.83 por ciento frente al cierre del jueves. “El principal índice de la BMV registra una consolidación prevista sin descartar mayor volatilidad en el corto plazo”, señalaron analistas de Banamex.

Los principales índices de Wall Street cerraron la semana en terreno positivo. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones observaron avances de 1.1, 1.5 y 0.3 por ciento, respectivamente, debido al optimismo de los inversionistas tras el fallo de la Corte de Estados Unidos.

Pese a las tensiones geopolíticas actuales, estos índices recuperaron parte de las pérdidas registradas en la semana anterior.

Calzada Díaz comentó que si bien Trump ya reaccionó al fallo de la Corte, esto da más claridad al tema comercial, sobre todo porque relaja tensiones.

“A pesar de los aranceles, México estaba posicionado como el principal socio comercial y después de esto puede beneficiarse de corto plazo”, señaló.

Comentó que es posible que exista una sobrerreacción de corto plazo, pero los mercados ya estarían descontando los efectos.

No obstante, consideró que la volatilidad vendría de una crisis política en Estados Unidos, ya que la decisión de la Corte debilita a Trump de cara a las elecciones.

“Desde nuestro punto de vista, es más probable que Estados Unidos enfrente una crisis política interna debido a este acontecimiento”, señaló.