El patrimonio que se perdió: la polémica por los vitrales de Enrique del Moral en Metro CDMX

La remoción de vitrales amarillos y rojos en la estación Viaducto del Sistema de Transporte Colectivo Metro generó críticas en redes sociales por presunta destrucción patrimonial.

El diseño fue creado por Enrique del Moral, arquitecto mexicano que participó en la Torre de Rectoría junto a Mario Pani.

El Metro explicó que las piezas presentan deterioro avanzado y no cuentan con protección patrimonial, por lo que serán sustituidas conservando su diseño original.

Patrimonio y vitrales de Enrique del Moral en Metro CDMX: postura del Inbal y explicación oficial

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó que realizaría un recorrido para verificar el estado del muro y determinar si existe protección.

Hasta ahora, la dependencia no ha confirmado si la obra de Enrique del Moral está catalogada como patrimonio arquitectónico bajo su resguardo.

Vitrales de Enrique del Moral en Metro CDMX (X | @emilianogonzale)

El Metro sostuvo que ningún elemento en la estación Viaducto cuenta con declaratoria patrimonial vigente ante autoridades culturales federales.

La dependencia precisó que las celosías muestran fracturas, filtraciones y piezas sustituidas previamente por acrílico, lo que compromete seguridad y mantenimiento.

Indicó que serán reemplazadas por materiales más duraderos, respetando el diseño original, dentro de la rehabilitación integral rumbo al Mundial.

El organismo recordó que estaciones como Candelaria y San Lázaro, diseñadas por Félix Candela, sí cuentan con protección.

La Línea 2, inaugurada en 1970 y con 56 años de operación, conecta Cuatro Caminos y Tasqueña en 23.4 kilómetros y 24 estaciones.