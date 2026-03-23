El PAN es ejemplo nacional con apertura de candidaturas, se registrará De la Peña como aspirante

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda confirmó que buscará registrarse como aspirante a una candidatura en la app que lanzó el Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el fin de semana se oficializó la apertura a perfiles ciudadanos.

Asimismo, consideró que el PAN pone un ejemplo a nivel nacional al ser el único partido que voltea a ver a la ciudadanía: “creo que el anuncio importante es la total apertura de la ciudadanía, creo que eso es motivo de celebración y despierta el interés de muchos, incluyendo el suscrito”.

Luego de acudir a la reunión del PAN Nacional que se realizó el pasado sábado en Ciudad de México, De la Peña Grajeda reiteró que de momento, sigue concentrado en atender las tareas asignadas a la Secretaría General de Gobierno.

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