El PAN de Chihuahua tiene buenos candidatos y candidatas, renovación de estatutos era necesaria: Creel

El presidente de la Comisión Política Nacional del PAN, Santiago Creel consideró como favorables los cambios que realizó el partido en sus estatutos para abrir las candidaturas a perfiles ciudadanos.

“El PAN necesita renovación, necesita además un cambio generacional, es decir, un cambio de estafetas, ya es momento de hacerlo y es momento de plantearnos una autocrítica previa a la elección del 2027, enmendar el camino y empezar de nuevo”.

Asimismo, señaló que en Chihuahua existen muy buenos perfiles para ocupar las candidaturas de los cargos que se disputarán en 2027.

Recordó que el partido decidió ir sin alianzas a la contienda electoral para demostrarle al electorado lo que representa Acción Nacional, regresando a sus raíces y defender que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón fueron mucho mejores que los de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum.