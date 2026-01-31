El juez más joven de México, viral porque vinculó a proceso a una víctima por error, renunció a su cargo

La renuncia de Claudio Azul Bañuelos Jurado, juez penal de 24 años de edad y señalado como el más joven del país, abrió un debate nacional sobre los criterios de selección, preparación técnica y madurez jurídica de quienes acceden a cargos jurisdiccionales en materia penal.



La controversia estalló pocos meses después de tomar protesta. Durante una audiencia de control, Bañuelos cometió un error técnico que se viralizó rápidamente en redes sociales: dictó un auto de vinculación a proceso contra la persona que figuraba como víctima de un fraude, en lugar de hacerlo contra el imputado.

El caso de Claudio Azul Bañuelos Jurado se ha convertido en un referente de los desafíos y polémicas que rodean la histórica reforma al Poder Judicial en México y fue seguido de cerca por el portal Poder Ciudadano.

Conocido por haber sido el juez más joven del país, su ascenso y abrupta caída tras un error viral pusieron en el centro del debate la tensión entre la renovación generacional y la experiencia jurídica.

Claudio Azul Bañuelos Jurado, originario de Aguascalientes, alcanzó notoriedad nacional al ser electo como Juez de Control y Juicio Oral Penalen el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Su perfil destaca por los siguientes hitos:

Formación: Es egresado de la carrera de Derecho por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), donde destacó por su desempeño académico.

Es egresado de la carrera de Derecho por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), donde destacó por su desempeño académico. Edad: Al momento de su nombramiento y posterior renuncia contaba con apenas 24 años , lo que le valió el título de “el juez más joven de México”.

Al momento de su nombramiento y posterior renuncia contaba con apenas , lo que le valió el título de “el juez más joven de México”. Trayectoria: Su llegada al cargo no estuvo exenta de obstáculos legales. Inicialmente, las autoridades electorales locales lo declararon inelegible debido a que su cédula profesional (expedida apenas en 2024) no cumplía con los años de antigüedad requeridos. Sin embargo, tras una impugnación ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le otorgó la constancia de triunfo, argumentando que cumplía con la idoneidad evaluada durante el proceso de selección.

