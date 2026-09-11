‘El Güero’ Palma sale del penal del Altiplano para una revisión médica

Héctor ‘el Güero’ Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, salió del penal del Altiplano para una revisión médica.

El narcotraficante padece cáncer de piel, enfermedad por la cual debe acudir a revisiones médicas anuales en el Instituto Nacional de Cancerología.

La defensa del ‘Güero’ Palma acusó que este no había tenido la revisión médica anual en los dos últimos años, por lo cual tramitó una demanda de amparo.

De esta forma, el juez cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Niño Jiménez, concedió una suspensión de oficio y de plano para el traslado del narcotraficante al centro médico especializado.

La revisión se efectuó en julio pasado.

Además, ‘el Güero’ Palma reportó dolores muy fuertes en espalda y pecho, producto de tres hernias discales en la columna que le afectan el nervio ciático.

Expuso que el dolor le provoca insomnio y molestias desde el glúteo hasta la pierna.

Penal del Altiplano niega falta de atención al ‘Güero’ Palma

Tras los señalamientos, el director del Centro Federal de Reinserción Social No. 1, penal del Altiplano, negó falta de atención médica al exmiembro del Cártel de Sinaloa.

Cabe destacar que en 2023, el narcotraficante fue trasladado al Centro Médico Adolfo López Mateos de Toluca, para recibir atención médica.

Con información de El Universal