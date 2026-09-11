Ejecutan a hombre en plena avenida Fuentes Mares; intentó huir, pero fue alcanzado

Un hombre fue ejecutado esta tarde en calles de la colonia Villa Juárez al sur de la ciudad, contaba con aproximadamente 35 años.

El hecho se registró en la avenida Fuentes Mares y Emilio Carranza en la que se dio la localización del masculino tirado, vecinos del sector aseguran que se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

La víctima corrió de un terreno hacia la avenida sujetos le disparaban hasta privarlo de la vida quedó sobre carriles principales de la Fuentes Mares en sentido de norte a sur fue nesesario cerrar la circulación en ese sentido principales y lateral ya que había varios casquillos percutidos.

En la zona se generó un caos vial, elementos de la Fiscalía General del Estado recaban información para la carpeta de investigación asimismo se dio un fuerte operativo.