Localiza FDZC a dos personas reportadas ausentes en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas, localizó sanos y salvos a Saul Arnulfo Ramírez Valencia, de 33 años de edad y a Víctor Alonso García Balderrama, de 38 años de edad, quienes contaban con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua.



Por medio de la aplicación de los protocolos de búsqueda, fue posible dar con el paradero de las citadas personas, hoy viernes 11 de septiembre.



En su declaración ante el agente del Ministerio Público, dieron a conocer que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.



La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de atender los reportes de ausencia y no localización de personas de manera inmediata, a fin de brindar certeza y tranquilidad a sus familiares.