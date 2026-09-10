Comienza instalación de escenario ante conciertos para el Grito de Independencia

Esta mañana comenzó la instalación del escenario en donde se llevarán a cabo las presentaciones musicales durante el Grito de Independencia 2026.

Como parte de los trabajos de adecuación más de 30 empleados realizan la instalación del escenario y en próximos días se dará el cierre parcial de la calle Aldama conforme avance la instalación.

La cartelera de artistas que amenizará la fiesta patria será encabezada por el “Rey del Acordeón”, Ramón Ayala, quien interpretará algunos de sus éxitos más populares dentro del género norteño, como “Un rinconcito en el cielo” y “Mi piquito de oro”, entre otros.

Además se contará con la participación del cantautor sinaloense Joss Favela y las presentaciones de la cantante del género ranchero, Narce Dalia, así como las agrupaciones La Etiqueta, Charly Díaz y su Rebelión Norteña, Alex Ruiz y el Concierto Sinfónico del Despecho.

Como cada año, el cielo chihuahuense se vestirá de colores, con el show de pirotecnia que se tiene para el disfrute de las y los ciudadanos, de todas las edades.

Con el fin de incentivar la asistencia y facilitar la movilidad de la población, de las 19:00 horas del 15 de septiembre, a las 02:00 horas del 16 de septiembre, el uso del transporte Bowí permanecerá disponible de manera gratuita.

Para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante los festejos en el primer cuadro de la ciudad de Chihuahua, la Secretaría General de Gobierno informa que las estaciones Fuentes Danzarinas, Juárez, Catedral, Niños Héroes y Trébol, permanecerán cerradas.