Ejército Mexicano y Guardia Nacional detuvieron a dos personas y aseguraron armamento en Chihuahua

La Comandancia de la XI Región Militar y de la 5/a Zona Militar informó que, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el pasado 5 de julio integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron una operación de precisión en el municipio de Chihuahua.

Como resultado del operativo fueron detenidos José “N”, alias “Guma”, y Leobarda “N”, alias “Loba”, presuntos integrantes de la facción “Gente del Guano”, afín al “Cártel del Pacífico”.

De acuerdo con la autoridad militar, José “N”, alias “Guma”, era colaborador cercano y escolta personal de Aureliano “N”, alias “Guano”, identificado como líder de la facción “Gente del Guano”, vinculada al “Cártel del Pacífico”.

Durante la detención se aseguraron armas largas, cartuchos, cargadores de diversos calibres, droga, un vehículo y equipo de telefonía móvil.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Chihuahua, para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.