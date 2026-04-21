Ejecutan a un hombre y privan de la libertad a otro en la colonia Ladrilleros

Un hombre fue ejecutado y otro más privado de la libertad tras un ataque armado registrado en calles de la colonia Ladrilleros, al sur de la ciudad, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad.

El hecho ocurrió en el cruce de Ramón Núñez y Lucha y Progreso, donde sujetos armados dispararon contra las víctimas mientras viajaban en un Nissan Sentra color negro. La agresión se extendió por al menos siete cuadras, entre las calles Del Barro y Del Ladrillo, hasta que el vehículo terminó dentro de un terreno bardeado.

En el lugar, el hombre sin vida quedó en el asiento del copiloto, mientras que otra persona fue privada de la libertad por los agresores. Elementos de distintas corporaciones implementaron un operativo en la zona, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las investigaciones correspondientes.