Ejecutan a un hombre en la colonia Jardines de Oriente

La noche de este martes fue ejecutado un hombre en el cruce de Parque Pereda y Parque Vivero, en la colonia Jardines de Oriente, donde su cuerpo quedó tendido a pocos metros de su vehículo, una pick up de color blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, conocida con el apodo de “El Güero”, viajaba a bordo de una pick up Chevrolet Silverado blanca cuando presuntamente sujetos armados intentaron privarlo de la libertad. El hombre descendió del vehículo y corrió algunos metros para escapar, sin embargo, fue alcanzado y privado de la vida en el lugar.

Al sitio arribaron elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes acordonaron la escena para preservar los indicios, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad oficial de la víctima. Las autoridades ya iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.