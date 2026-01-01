Ejecutan a un hombre en colonia Punta Oriente

Luego de recibir el año nuevo al interior de un domicilio en la colonia Punta Oriente, la muerte ya lo esperaba.



Fue durante esta madrugada del 1 de enero cuando fue detonada un arma de fuego, la cual arremetió contra un hombre que salía de una casa ubicada sobre las calles Punta la Gayta cruce con Punta la Angostura.



Tras los impactos, la primera víctima dolosa del año quedó sobre la cinta asfáltica. Vestía chamarra color negro, short café y tenis blancos.

De los sicarios no se dio más detalle, sin embargo agentes de Fiscalía comenzaron con las indagatorias necesarias para la investigación de este crimen.

Cabe recordar que en días pasados, muy cerca de el domicilio antes mencionado, otro hombre también fue ejecutado a tiros.