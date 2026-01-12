Ejecutan a mujer en la colonia Industrial

Durante la madrugada de este lunes, sujetos armados, irrumpieron en una vivienda y dispararon en repetidas ocasiones, en contra de una mujer para huir a toda velocidad.

Minutos después, se confirmó el fallecimiento de la víctima de aproximadamente 32 años. El ataque armado tuvo lugar sobre el cruce de las calles, Miguel Ahumada y Cuidad Campeche, en la colonia Industrial.



Hasta el momento de los presuntos responsables no se tiene mayor información. En el lugar fueron hallados casquillos 9mm.



Este hecho violento generó un fuerte operativo, que arribaron elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano, policías municipales y la Fiscalía General del Estado.