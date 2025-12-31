Ejecutan a joven mujer en la avenida Tecnológico; FEM investiga

La noche de este miércoles, una mujer de 23 años de edad fue ejecutada a balazos al exterior de un negocio de uñas y una agencia de viajes, ubicados en el cruce de la avenida Tecnológico y Arturo Gámiz.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el ataque arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de una unidad médica de URGE, quienes confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Derivado del hecho violento, la avenida Tecnológico fue cerrada a la circulación en sentido de sur a norte, lo que generó un importante congestionamiento vial en la zona.

La escena fue asegurada por las autoridades y personal de la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM), se hizo cargo de las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.