En Chiapas, Sheinbaum ratifica que por México deciden los mexicanos; “somos un país libre, independiente y soberano”

Tuxtla Gutiérrez, Chis. Ante miles de personas que colmaron el estadio de futbol de Los Jaguares de Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que “nadie decide por los mexicanos; somos un país libre, independiente y soberano”. Subrayó que en el país, el pueblo manda y “esa visión popular que está en el corazón del pueblo es lo que le gana el reconocimiento a México”, al que “todos” ven como una referencia.

“Y es por su pueblo, trabajador, orgulloso, con raíces indígenas y afromexicanas, que defiende lo comunal, lo colectivo, frente al individualismo de otras naciones”.

La mandataria celebró la asistencia de 70 mil personas -dijo- al estadio, a pesar del intenso sol y la falta de protección. Afuera cientos más ya no pudieron ingresar.

“Estamos muy orgullosos y más la presidenta de representar un pueblo tan digno, muy pocos en el mundo mundo”.

Subrayó los cambios que México ha tenido desde 2018, con la cuarta transformación.

Entre ellos mencionó que el salario mínimo pasó de dos mil 800 pesos a más de nueve mil 500; el peso es “de las monedas más fuertes del mundo y estamos en récord de inversión extranjera directa”.

Además, somos “el segundo país con la tasa de desempleo más baja de la . Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”, así como tenemos obra pública y se garantizan los derechos del pueblo con los programas de bienestar.

“Nunca vamos a abandonar al pueblo. ¡Jamás! No llegamos a la presidencia impuestos por una élite..

Aunque no le guste a algunos, nosotros somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y por el pueblo de México”.

Así que “puede haber campañas en redes sociales, los medios de comunicación pueden seguir diciendo mentiras. No nos hacen mella por una razón: no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Gobierno y pueblo unido jamás será vencido”.