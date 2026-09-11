Isaac del Toro terminó el Gran Premio de Quebec en el lugar 55

Ciudad de México. El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) finalizó en el sitio 55 en el Gran Premio de Quebec, donde se impuso el belga Remco Evenepoel, quien dio cátedra de resistencia en los 206 kilómetros del recorrido.

El belga se mantuvo al frente en los 10 kilómetros finales, junto a Giulio Ciccone y Anthon Charmig, segundo y tercero respectivamente. En los últimos metros, Evenepoel superó en el sprint a Ciccone, quien soportó hasta el final pero no fue suficiente para batir al campeón olímpico en contrarreloj.

El mexicano se puso al frente del pelotón perseguidor y, a 10 kilómetros de la llegada, marchaba 17 segundos por detrás de los líderes. Pero la aceleración del grupo puntero terminó por abrir la brecha y el representante del UAE Team Emirates comenzó a rezagarse.

Al final, Del Toro finalizó en el sitio 55 a 3 minutos y 18 segundos del belga. El domingo, el pedalista de Ensenada correrá el Gran Premio de Montreal, su última carrera de preparación antes del inicio del Mundial de Ciclismo de Ruta, que se celebrará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá.

Eddie Dunbar ganó la penúltima etapa de la Vuelta a España

Por otra parte, el ciclista irlandés Eddie Dunbar ganó la antepenúltima etapa de la Vuelta a España, mientras el favorito local Enric Mas mantuvo el liderato general y se perfila como el principal candidato al título.

Dunbar, del equipo Pinarello, se despegó de Santiago Buitrago en los últimos 400 metros para imponerse por 1.4 segundos en la etapa de 211, que se disputó entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas.

El irlandés se sorprendió de su propia actuación, pues en marzo se fracturó un tobillo tras ser atropellado por una motocicleta en Mónaco. El segundo lugar fue para el colombiano Santiago Buitrago y el tercer sitio para el británico Thomas Gloag

“Este año ha sido un infierno. Pasé tres meses sin poder subirme a la bicicleta; tres meses fuera de competencia por un accidente”, declaró. “Sinceramente, no esperaba para nada tener un día como este, ni mucho menos ganar una etapa así. No puedo creerlo”.

Mas, del Movistar, cruzó la meta en la decimosexta posición, pero conservó una ventaja de un minuto y 37 segundos sobre el esloveno Primož Roglič, del Red Bull, cuatro veces campeón de la Vuelta.

A sus 31 años, Mas está cerca de convertirse en el primer español en ganar la Vuelta desde Alberto Contador en 2014. De conseguirlo, sería el mayor logro de un ciclista español en una de las grandes vueltas desde que Contador conquistó el Giro de Italia en 2015.

“Mañana es un día importante en mi carrera. Puede ser el día más importante de mi carrera”, afirmó Mas. “Quedan dos etapas; llevo varios días con el maillot (rojo) y mañana vamos a por todas”.

El mexicano César Macías, del equipo Burgos Burpellet, concluyó la etapa en el sitio 136, el mismo sitio que ocupa en la general.