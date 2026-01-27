Ejecutan a hombre en estacionamiento de Soriana Romanzza

La noche de este martes, un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado a balazos en el estacionamiento del centro comercial Soriana Romanzza, ubicado sobre la avenida del mismo nombre, en el cruce con la carretera Aldama.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue atacada por sujetos armados que se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Lobo de color blanco. Los agresores le dispararon en al menos tres ocasiones con un arma de grueso calibre, identificado como .223, para posteriormente darse a la fuga.

Paramédicos de URGE arribaron al lugar tras el reporte al sistema de emergencias; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena del crimen. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento correspondiente y recabaron evidencias balísticas.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del C7, donde se practicará la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio y dar con los responsables.