Ejecutan a cuarta víctima del día en colonia Plan de Ayala

Durante la nublada mañana de este año que comienza, se localizó a un hombre ejecutado calles Ernesto Ríos y Brigada de Morelos a bordo de Chevrolet beat de color negro.

En la escena, el masculino de alrededor de 25 años lado estaba sentado al volante.

La víctima vestía pantalón de mezclilla, chamarra negra y cachucha. Asimismo, dijo la policía que traía en la mano un cigarro de mariguana.

Sicarios con arma 9 mm, le dispararon en el cráneo, por lo que agentes de Fiscalía arribaron a la zona para el levantamiento del cuerpo.

Policía municipal como primer respondiente se encargó de acordonar la escena.

enero 1, 2026 2:12 pm

