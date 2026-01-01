Ejecutan a cuarta víctima del día en colonia Plan de Ayala

Durante la nublada mañana de este año que comienza, se localizó a un hombre ejecutado calles Ernesto Ríos y Brigada de Morelos a bordo de Chevrolet beat de color negro.

En la escena, el masculino de alrededor de 25 años lado estaba sentado al volante.



La víctima vestía pantalón de mezclilla, chamarra negra y cachucha. Asimismo, dijo la policía que traía en la mano un cigarro de mariguana.



Sicarios con arma 9 mm, le dispararon en el cráneo, por lo que agentes de Fiscalía arribaron a la zona para el levantamiento del cuerpo.

Policía municipal como primer respondiente se encargó de acordonar la escena.