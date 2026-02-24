Eficientar y hacer más con menos: Bonilla tras recorte de salarios a diputados y regidores

“En estos tiempos de austeridad es lo que se tendría que hacer: eficientar y hacer más con menos”, expresó el alcalde Marco Bonilla tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la reforma electoral,que prevé hacer recorte salarial a legisladores y regidores.



Explicó que quienes ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad administrativa clara frente a la ciudadanía, por lo que deben buscar hacer más con menos.



El mandatario recalcó que entre menos recursos se destinen al pago de salarios en el servicio público, mayor margen presupuestal podrá orientarse a obras, acciones y programas que beneficien directamente a la población.

Con ello, puntualizó que se debe maximizar el impacto social del presupuesto, privilegiando infraestructura, servicios y apoyos a la ciudadanía por encima del gasto corriente, en congruencia con un ejercicio responsable del gobierno.