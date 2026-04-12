EE.UU. ataca dos lanchas en el Pacífico; hay cinco muertos

Las Fuerzas Armadas estadounidenses mataron el sábado 11 de abril a cinco hombres en nuevos ataques a dos embarcaciones en el Pacífico presuntamente vinculadas al narcotráfico, anunció este domingo el Comando Sur de EE.UU. (Southcom).

En un comunicado en X, el Southcom indicó que las dos embarcaciones “estaban operadas por organizaciones designadas terroristas“, que transitaban “rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Este y que estaban realizando operaciones de narcotráfico”.

El Southcom indicó en el mensaje que una persona sobrevivió al ataque a la primera embarcación, que llevaba tres tripulantes, y notificaron de inmediato a la Guardia Costera para activar el sistema de búsqueda y rescate.

La segunda embarcación llevaba tres tripulantes y todos murieron, agregó.

El mensaje va encabezado por el título “aplicando fricción sistémica total a los cárteles” y va acompañado de un video de 34 segundos en blanco y negro en el que se ve una lancha estallar mientras surca el agua y después una detonación similar en otra lancha.

Estos nuevos ataques se producen en el marco de la operación Lanza del Sur, que EE.UU. implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Suramérica y el Caribe).

La operación Lanza del Sur se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al expresidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

En los ataques reportados hoy no salió herido ningún efectivo militar estadounidense, concluyó la nota.

Con información de EFE