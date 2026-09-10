Édgar Amador: Paquete Económico 2027 es responsable y reducirá el déficit

Édgar Amador defiende el Paquete Económico 2027 y resalta responsabilidad de la propuesta para reducir el déficit público.

ÉDGAR AMADOR DEFIENDE EL PAQUETE ECONÓMICO 2027: “ES RESPONSABLE, CREÍBLE Y REALISTA” (MICHELLE ROJAS)

Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, sostiene que el Paquete Económico 2027 es una propuesta responsable, creíble y realista, que reducirá de forma paulatina el déficit público.

“La presidenta Sheinbaum ha mostrado la solidez y el compromiso con un presupuesto responsable, que sea creíble, que sea realista y que, paulatinamente, vaya reduciendo este déficit”. ÉDGAR AMADOR

Para 2026, el déficit fue estimado en 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Hacienda prevé un déficit del 3.9% dentro del Paquete Económico 2027 y una disminución gradual con los años.

Édgar Amador destaca responsabilidad del Paquete Económico 2027 y prevé reducción del déficit

ÉDGAR AMADOR ENTREGA ESTE MARTES EL PAQUETE ECONÓMICO 2027 (MICHELLE ROJAS)

El funcionario destacó que una muestra de esta estrategia se observó durante 2025, primer año efectivo de la actual administración, cuando el déficit se redujo en 1.5 puntos porcentuales del PIB.

Amador calificó este ajuste como una medida importante y responsable, al señalar que se realizó en condiciones distintas a otros episodios de reducción del déficit registrados en México, como los de 1982 y 1994.

Según explicó Édgar Amador, en aquellos períodos la reducción estuvo acompañada por desempleos, caída del PIB y devaluaciones, escenarios que no se han presentado en la actual administración.

Ante este escenario, Édgar Amador sostuvo que reducir el déficit representa una misión difícil, pero consideró que se está cumpliendo de manera ordenada y en conjunto con el crecimiento económico.

El secretario de Hacienda destacó que la estrategia busca compaginar la reducción del déficit con el bienestar y la prosperidad compartida, como parte de la conducción económica de la administración de Sheinbaum.