Ebrard anuncia la renovación definitiva de aranceles a la importación de acero proveniente de Asia

Ante empresarios del sector siderúrgico, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la renovación definitiva de aranceles a la importación de acero provenientes de países asiáticos, que van desde 10% a 35%,con los que México no tiene acuerdos comerciales, así como incrementar las compras gubernamentales basadas en mayor contenido nacional, sustituyendo el concepto de menores costos.

Uno de los temas principales que se discutirán en la primera ronda de negociaciones con Estados Unidos es reducir la dependencia de importaciones de Asia. Por ello, el secretario aseguró que se protegerá a la industria de las importaciones deslealesdesde Asia, con la renovación de aranceles a 220 productos de acero, provenientes de Corea del Sur, Vietnam, China y otras naciones.

La medida impuesta desde abril del 2024 a 1,466 productos de diversas industrias incluida la siderurgia, con arancel de 10 a 35%, tenía previsto concluir en abril de este año, pero continuará de manera definitiva.

“Tenemos que hacer un esfuerzo especial de protección, de defensa de la industria. Entonces, los aranceles se van a renovar definitivamente. El decreto de prórroga se va a hacer. Eso ya nos ordenó (la presidenta Claudia Sheinbaum) que lo hagamos”, dijo Ebrard en el marco de la 78 Asamblea General de la Canacero.

Además se revisa el IMMEX, referente a la importación temporal. “Se ha estado trabajando mucho con la Cámara y ahora vamos a proceder a una segunda fase, que es empezar a sacar productos de temporalidades, que va a ser obligatorio comprarlos aquí o pagar sus aranceles”.

Precisó que se continuará en la coordinación con la Secretaría de Economía, Aduanas y el SAT para que los regímenes especiales de importaciones como IMEX, PROCET y Regla Octava Club cumplan cabalmente con los requisitos legales y no se conviertan en mecanismos de transhipment de en China y sus países satélites hacia Estados Unidos.

“Robustecer y homologar los instrumentos legales del tratado para hacer frente a las prácticas ideales de comer desleales de comercio, principalmente de China y otros países asiáticos”, resaltó.

Para enfrentar de manera decisiva las importaciones directas e indirectas provenientes de Asia y recuperar la excepción a la 232, se implementan medidas que permitirán ser más competitivos como región en beneficio de ambos países.

Marcelo Ebrard adelantó que se iniciará la eliminación de posibilidades de importación temporal de diversos productos de acero, “importante esto, muy importante. Y vamos a reforzar los trabajos para lo que son compras con contenido nacional en las obras públicas por parte del Gobierno de la República y los gobiernos estatales”, acotó, luego de que se enfrenta una crisis por el impacto de los aranceles del 50% que impone Estados Unidos a las exportaciones mexicanas.

El presidente entrante de la Canacero, Sergio De la Maza, reconoció el liderazgo de Víctor Cairo, dirigente saliente del sector, por lo se pronunció en favor de seguir trabajando con el Gobierno de México en impulsar políticas públicas que fortalezcan al sector siderúrgico nacional ante un contexto comercial complejo, marcado por distorsiones de mercado generadas por la sobrecapacidad de producción y el comercio desleal.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el acero proveniente de Asia alcanzará la cifra de 721 millones de toneladas en 2027, provenientes principalmente de China y países asiáticos.