Durante un cateo, rescatan a 3 caninos maltratados en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, aseguró tres caninos mestizos en situación de maltrato, durante el cumplimiento de una orden de cateo, en un domicilio de la calle Barcelona de la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

En seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, solicitó la orden judicial a un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos.

Durante la intervención efectuada el pasado sábado 14 de febrero, agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, inspeccionaron el inmueble, en donde rescataron a los perros, mismo que quedaron a cargo de la Dirección de Atención y Bienestar Animal del Municipio.