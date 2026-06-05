Durante rastreo, localiza Unidad de Ausentes dos osamentas en fosas clandestinas de Senderos de San Isidro

En seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas Hombres, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Norte ubicaron fosas clandestinas y rescataron dos osamentas en Ciudad Juárez.

Derivado de las investigaciones a cargo del Ministerio Público, se obtuvo información para instrumentar una técnica de búsqueda lineal y en cuadrantes en el predio que se localiza en el cruce de las calles Senderos del Carmen y Prados de Hacienda, de la colonia Senderos de San Isidro.

Durante los trabajos realizados la mañana de este viernes, de manera pedestre y a bordo de una cuatrimoto, se contó con el apoyo de un binomio canino K9. En el lugar se ubicaron dos fosas, de donde personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses rescató dos osamentas; la primera estaba envuelta en una cobija y la segunda tenía un short y tenis de color negro.

Los esqueletos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde serán sometidos a estudios antropológicos para determinar el sexo, la causa de muerte y el tiempo estimado de fallecimiento.