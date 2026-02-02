Durante febrero aprovecha el descuento del 8% en tu predial

El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, invita a aprovechar el 8 por ciento de descuento en el pago del impuesto Predial que tiene vigencia en el mes de febrero.
Este estímulo se puede aprovechar al pagar en línea o de forma física y en ambas modalidades aplican los 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.
Las y los interesadas en pagar en línea en la página: www.municipiochihuahua.gob.mx o vía mensaje WhatsApp a través del TesoChat en el número (614)120-00-13.
Cabe destacar que TesoChat tiene un asistente que además de ayudarte a realizar el pago en línea, te da la opción de descargar tu estado de cuenta y recibo al realizar el pago; así como resuelve dudas sobre tu Predial.
De igual manera, quienes tengan dudas sobre su Predial, se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.
*HORARIO Y UBICACIÓN DE LAS CAJAS DE TESORERÍA:*
*CENTRO*
*Cajas Tesorería*, calle Mina #408 colonia Centro.
Lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.
*Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina),* calle Victoria #14 colonia Centro.
Lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.
*Consejo de Urbanización Municipal (CUM)*, calle Cuarta #3610, esquina con calle Ochoa, colonia Santa Rosa.
Lunes a viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
*NORTE*
*Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda)* avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.
Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
*Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta)* calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco
Cibernético.
Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
*Comandancia de Seguridad Pública Norte*, Avenida Homero #500.
Abierta 24 horas, de lunes a domingo.
*Módulo de Atención COESVI*, avenida De las Industrias esquina con avenida Dostoievski.
Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
*SUR*
*Desarrollo Urbano*, calle Presa Chuvíscar #1108.
Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
*Comandancia de Seguridad Pública Sur*, Avenida Pacheco #8800.
Abierta 24 horas, de lunes a domingo.
*Rastro TIF*, Periférico Lombardo Toledano #13401.
Lunes a jueves de 8:00 am a 3:00 pm, y viernes de 8:00 am a 2:00 pm.
*Relleno Sanitario*, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.
Lunes a sábado de 7:00 am a 6:00 pm.
*Asociación Ganadera*, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.
Lunes a jueves de 8:30 am a 3:30 pm, viernes de 8:30 am a 2:00 pm y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.