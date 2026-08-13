Durante cateo, detienen a pareja en posesión de un arma de fuego y THC en Juárez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cumplimentaron una orden de cateo, en la que, como resultado se detuvo a Omar R. C., de 33 años y a Mayra Alejandra S. F., de 32 años de edad, por delitos contra la salud y posesión ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, en Ciudad Juárez.

El arresto en los términos de la flagrancia, derivó de la ejecución de un mandato judicial otorgado por un Juez de Control conocedor de la causa penal, mismo que se cumplimentó con la colaboración de elementos del Ejército Mexicano, en las calles Tlacotalpan y Árnica de la colonia Felipe Ángeles, en donde los agentes investigadores localizaron un arma de fuego, calibre 9 milímetros, con un cargador metálico abastecido con 7 cartuchos útiles.

También se aseguraron dos cajas con dispositivos electrónicos con 90% de sustancia líquida, la cual es tetrahidrocannabinol (THC), que es el principal componente psicoactivo del cannabis.

Los detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero federal, autoridad social que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).