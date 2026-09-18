Durante cateo, detiene AEI a sujeto por posesión ilegal de arma de fuego

Durante el cumplimiento a una orden de cateo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Jonathan G. S., por el delito de posesión ilegal de arma de fuego.

En cumplimiento del mandato judicial otorgado por un Juez del Distrito Judicial Bravos bajo la causa penal 664/2023, los agentes ingresaron ayer jueves a la vivienda que se encuentra en la intersección de las calles Pedro Meoqui y Manuel Azpires, de la colonia Benito Juárez, en Ciudad Juárez.

Durante la inspección, detectaron que el ahora detenido de 20 años de edad, se encontraba en posesión de un arma de fuego calibre .9 milímetros.

Mientras se realizaba la intervención, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano (DEFENSA), brindaron seguridad en el perímetro de intervención.

Jonathan G.S., junto con el arma de fuego asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).