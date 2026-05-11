Dupla de lujo-Maru y Daniela-Corral, “el soberano”-Suspirantes y los festejos

Este fin de semana fue de mucho festejo para las madres, en los que por supuesto prácticamente todos los suspirantes para aparecer en la boleta electoral del 2027 estuvieron involucrados, pero el que destacó bastante es el que el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla les organizó en El Palomar a las mamás, con Tony Meléndez como invitado especial. Y cómo no, si el vocalista de Conjunto Primavera y diputado federal del PRI es uno de los consentidos, un profeta en su tierra pues. Lo interesante es que ambos, tanto Bonilla como Tony, son los punteros en las encuestas para ser los candidatos del PAN y del partido tricolor para la gubernatura, pero como ya lo ha dicho el legislador en anteriores ocasiones, él no iría y ha pugnado para que la alianza entre panistas y priistas vuelva a repetirse el año que entra, así que lo de anoche en El Palomar es sólo una muestra de lo que ambos, el Alcalde y el diputado federal, pudieran lograr juntos si los azules y tricolores se deciden en unir fuerzas para derrotar a Morena.

Y para muestra la encuesta publicada la semana pasada por Massive Caller, en donde a pesar de que Morena sigue en primer lugar por la gubernatura, con el 39.6 por ciento de las preferencias, el PAN ya está muy cerca con el 32.8, aunado a que el PRI, a decir del ejercicio estadístico, ha tenido un incremento considerable en semanas recientes y ya está por encima de los dos dígitos, con el 11.7 por ciento, así que no se requiere ser un genio matemático para saber que 2+2 son 4, y que si panistas y tricolores dejan el orgullo y la desidia a un lado, el morenismo no la tendrá sencilla el próximo año, con todo y que ellos ya consideran que ganarán el Gobierno del Estado.

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Entre festejo y festejo, quienes también coincidieron en el suyo más allá de las celebraciones a las madres, son la gobernadora Maru Campos y la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez. Y es que la Góber se convirtió en madrina de confirmación de su sobrina y la presidenta del PAN Estatal, la cual además cumplió años, estuvo invitada a la celebración después de misa, así que ambas aprovecharon para ponerse al día en temas del partido, sobre todo porque pronto, a más tardar el mes que viene, los azules deberán sentar las reglas para quienes aspiran, cuestión que tuvo que ser retrasada un poco debido al torbellino político que se desató tras lo ocurrido en el operativo en El Pinal, en donde los morenos percibieron sangre, se fueron a la yugular y al final les salió el tiro por la culata ante los señalamientos de ser un “narcopartido”.

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A propósito de ese tema y la cacería de brujas que lanzó el exgobernador y hoy senador neomorenista Javier Corral en contra la gobernadora Maru Campos, al cual no se le cae de la boca la “traición a la patria” y la “soberanía”, el expanista no haya cómo seguir golpeteando políticamente a la mujer que lo derrotó una y varias veces, tan es así que Corral llamó a crear el Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional “ante la intromisión extranjera y las operaciones encubiertas de la CIA”, así, con esa desfachatez, desgarrándose las vestiduras como si acá en Chihuahua, el estado que tuvo el honor de “gobernar”, pero que le quedó enorme, la ciudadanía no supiera de qué pata cojea, tanto, que es repudiado y recordado como el mandatario más flojo de la historia. Obvio quien le siguió el jueguito “patriótico” es la senadora con licencia Andrea Chávez, misma que cuando era gobernador lo criticaba, y ahora que la juarense se convirtió en su carta para derrotar a otro de sus archienemigos, el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, son tan compas y le hacen el caldo gordo al senador Adán Augusto López, “Don Barredora”.

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Retomando las celebraciones a las madres y el actuar de los suspirantes azules, mismos que se pusieron las pilas y las festejaron como se debe, destacan las pachanga que encabezaron el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez y la diputada Nancy “La China” Frías a las mamás del Distrito 12, además, también destacó el que protagonizaron las mamás que integran los Centros Comunitarios, a las cuales, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafa Loera, en compañía de la diputada federal Manque Granados y el senador Mario Vázquez, les organizó tremendo festejo, todo esto en nombre de la gobernadora Maru Campos.

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Y para no dejar algo en el tintero de quienes aspiran a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, el que tuvo una semana bastante movida en la consolidación de su estructura territorial es el secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, pues el miércoles reunió a empresarios y representantes de la sociedad civil; el viernes encabezó encuentros con amigos, integrantes del gabinete estatal y liderazgos sociales, además del festejo por el Día de las Madres y reuniones con abogados y distintos sectores. Por cierto que en ese encuentro con amigos e integrantes del gabinete, destacaron la presencia del secretario de Salud, Gil Baeza; de los titulares de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón y Gabriel Valdez de Desarrollo Urbano y Ecología, así como del secretario de Educación, Hugo Gutiérrez Dávila, quien es uno de los funcionarios de primer nivel que más ha impulsado las aspiraciones del número dos de Palacio de Gobierno.