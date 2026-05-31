Dua Lipa y Callum Turner se casan en una íntima ceremonia en Londres

Después de meses de rumores, planes y una relación que se consolidó lejos de los reflectores, Dua Lipa y Callum Turner ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio el pasado 31 de mayo en una ceremonia privada celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres.

De acuerdo con imágenes difundidas por The Daily Mail y The Sun, los recién casados estuvieron acompañados únicamente por un reducido grupo de familiares y amigos cercanos, manteniendo el carácter discreto que ha distinguido gran parte de su relación.

Para la ocasión, la intérprete de “Houdini” eligió un diseño de alta costura de Schiaparelli, creado por Daniel Roseberry. El look estuvo complementado con guantes a juego y un llamativo sombrero blanco. Por su parte, Turner apostó por un elegante traje azul marino con corbata.

La historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner

Aunque los rumores sobre su romance comenzaron a circular en enero de 2024, cuando fueron vistos juntos durante una fiesta posterior al estreno de Masters of the Air en Londres, fue hasta julio de ese año cuando decidieron hacer pública su relación en redes sociales.

Meses más tarde, las especulaciones sobre un posible compromiso crecieron hasta que la propia Dua Lipa confirmó la noticia durante una entrevista con British Vogue en 2025.

Por aquellas fechas, una fuente cercana explicó a la revista People que la pareja no tenía prisa por organizar su boda debido a los compromisos profesionales de la cantante.

“Dua siempre ha sido muy cuidadosa con sus decisiones, y ahora mismo está totalmente centrada en su gira y disfrutando al máximo de este momento tan emocionante de su vida”, señaló la fuente. “Siente que por fin todo está encajando, tanto a nivel personal como profesional, y no quiere precipitarse en un hito tan importante… Ambos están de acuerdo”.

La visión de Dua Lipa sobre matrimonio y la familia

Durante esa misma conversación con British Vogue, Dua Lipa compartió algunas reflexiones sobre lo que significaba para ella comprometerse con Turner. La artista reconoció que nunca había imaginado demasiado cómo sería su boda, pero que la experiencia le permitió comprender la dimensión emocional del matrimonio.

“Nunca comprendí realmente la magnitud de esto”, explicó Lipa. “Esta decisión de envejecer juntos, de compartir una vida y, no sé, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”.

La cantante también habló sobre la posibilidad de formar una familia en el futuro junto a su ahora esposo, aunque admitió que todavía se plantea cómo equilibrar ese deseo con su carrera artística.

“Me encantaría tener hijos algún día”, dijo. “Pero siempre me pregunto cuándo sería el momento adecuado, cómo encajaría con mi trabajo, cómo funcionaría si me fuera de gira y cuánto tiempo libre tendría que tomarme”.

Aun así, aseguró que no siente presión por definir los tiempos: “Creo que es una de esas cosas que van a pasar cuando tengan que pasar”, añadió la estrella.

Con esta boda, Dua Lipa y Callum Turner comienzan una nueva etapa juntos, después de una relación que avanzó de manera discreta y que ahora culmina con uno de los momentos más importantes de sus vidas.