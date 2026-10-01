AMLO reaparece para presentar “Pueblo”, su nuevo libro

Andrés Manuel López Obrador presentó este miércoles su nuevo libro, “Pueblo”, una obra en la que aborda la historia política de México y que, según explicó, completa junto con su libro anterior, “Grandeza”, la exposición de lo que denomina Humanismo Mexicano.

El expresidente de México señaló que la nueva publicación busca explicar la historia política del país desde una perspectiva en la que coloca al pueblo como elemento central de la democracia. En su mensaje de presentación, sostuvo que en un sistema democrático el soberano es el pueblo.

López Obrador explicó que inicialmente había pensado titular el libro “Gloria”, debido a que su intención era abordar la historia política de México. Finalmente decidió llamarlo “Pueblo”, al considerar que ese concepto refleja el propósito de la obra.

El político tabasqueño vinculó el nuevo libro con “Grandeza”, publicación anterior en la que, de acuerdo con su descripción, aborda las raíces culturales, los valores y la espiritualidad de México.

Con ambas obras, afirmó, busca terminar de sustentar la concepción que denomina Humanismo Mexicano, vinculada al proyecto político de la Cuarta Transformación.