Dua Lipa y Callum Turner convierten su luna de miel en una ‘road movie’ en Italia, tras su boda en Sicilia

Después de su boda en Sicilia, Dua Lipa y Callum Turner se quedaron en Italia para disfrutar de una luna de miel en el sur de ese país.

Después de celebrar una ceremonia civil en Londres el 31 de mayo y una segunda boda el 6 de junio en la Villa Valguarnera, cerca de Palermo, Dua Lipa y Callum Turner permanecieron en Italia para su luna de miel.

El viaje se convirtió en una verdadera “road movie”, según dejaron ver las fotos que Dua compartió en su Instagram, ya que se desarrolló a lo largo de varios destinos del sur del país, especialmente en la costa de Amalfi, Basilicata y otras localidades que ambos ya conocían por viajes anteriores.

Durante los días posteriores a la ceremonia en Villa Valguarner, fotógrafos captaron a la cantante y al actor nadando frente a la costa de Salerno, a bordo de embarcaciones, descansando en playas del Mediterráneo y por recorridos en pequeños poblados italianos.

Toda una “road movie”, así fue la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en el sur de Italia (Instagram / Dua Lipa)

Las imágenes dejan ver que la pareja se olvidó del glamour y se concentró en disfrutar de su viaje de bodas luego de pasar varias semanas bajo la lupa por las celebraciones de su matrimonio.

Dua Lipa abre el álbum de su luna de miel con Callum Turner

Fue la propia Dua Lipa quien mostró detalles de su luna de miel con su ahora esposo Callum Turner.

A través de Instagram publicó una galería de veinte fotografías acompañadas únicamente por la palabra “Roadtripping”, con escenas que combinan momentos junto a Turner y paisajes de la “road movie” que la pareja protagonizó en esos paisajes italianos.

Toda una “road movie”, así fue la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en el sur de Italia (Instagram / Dua Lipa)

Las imágenes muestran a la pareja durante comidas al aire libre, recorridos por la costa, paseos en yate, baños en el mar y estancias en algunos de los hoteles más exclusivos de Italia.

También aparecieron fotografías de Turner leyendo, ambos disfrutando de helados y cenas, así como escenas divertidas dentro de sus hoteles, alejados del lujo y la privacidad que rodeó su boda.

Toda una “road movie”, así fue la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en el sur de Italia (Instagram / Dua Lipa)

Así fue la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner: entre hoteles históricos, gastronomía italiana y un recorrido por el sur del país

De acuerdo con distintos reportes, Dua y Callum parte de su luna de miel en el Palazzo Margherita, el hotel propiedad del director Francis Ford Coppola en Basilicata, donde incluso asistieron a una proyección de la película Ladrones de Bicicletas dentro del recinto.

Toda una “road movie”, así fue la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en el sur de Italia (Instagram / Dua Lipa)

Más adelante se hospedaron en Villa Treville, uno de los hoteles más exclusivos de Positano, con vista a la costa de Amalfi.

La cantante, quien es internacionalmente conocida como una “foodie” consumada, también dejó ver parte de la experiencia gastronómica del viaje de bodas.

Toda una “road movie”, así fue la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en el sur de Italia (Instagram / Dua Lipa)

Entre los platillos que aparecieron en las fotografías destacan pasta con trufa servida en Roma, mariscos, erizo de mar, helados y distintos platillos tradicionales italianos, además de imágenes de campos de girasoles, playas y carreteras que formaron parte del recorrido.

El estilo chic y relajado de Dua Lipa, además de sus libros, el cierre perfecto de su luna de miel

Más allá del romanticismo y los merecidos días de descanso que la pareja disfrutó en el sur de Italia, otro detalle que salta a la vista es la moda.

Toda una “road movie”, así fue la luna de miel de Dua Lipa y Callum Turner en el sur de Italia (Instagram / Dua Lipa)

El estilo de Dua Lipa se convirtió en una constante en su viaje de bodas, ya que se dejó ver con bikinis metálicos, pañuelos en la cabeza, vestidos ligeros, joyería discreta y prendas de firmas como Burberry, prendas y accesorios perfectos para desplazarse entre playas, hoteles y pueblos costeros.

Otros detalles que también llamaron la atención en las imágenes que compartió la cantante son una funda para teléfono con imágenes de Britney Spears, Paris Hilton y Lindsay Lohan, además de los libros que llevó durante el recorrido, entre ellos Martyr! de Kaveh Akbar y Lázár de Nelio Biedermann.