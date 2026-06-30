Dos personas resultan lesionadas tras volcadura de pickup en la vialidad Los Nogales

Dos personas resultaron con lesiones de consideración luego de que el conductor de una pickup Toyota Tundra blanca presuntamente se quedara dormido al volante y perdiera el control de la unidad cuando circulaba por el retorno de la vialidad Los Nogales, a la altura de la avenida De la Mancha, en la colonia Quintas Quijote.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba procedente de Ciudad Juárez y se dedica a trabajar en ferias y espectáculos pirotécnicos en diferentes partes de México. Tras varias horas de manejo, el conductor habría vencido por el cansancio, lo que ocasionó que la camioneta derribara la barrera de contención y terminara al interior de un canal.

A consecuencia del fuerte impacto, la unidad quedó prácticamente destrozada. Los dos lesionados de mayor gravedad viajaban en la caja de la pickup y sufrieron diversas lesiones en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de URGE brindaron atención prehospitalaria a los heridos y posteriormente los trasladaron a un hospital particular para recibir atención médica.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Vial, personal del Cuerpo de Bomberos y corporaciones de emergencia, quienes aseguraron el área y realizaron las labores correspondientes para atender el accidente y retirar la unidad siniestrada.